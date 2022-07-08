Kayseri'de 30 hırsızlık olayında çalınan eşyalar bulundu

Kayseri'de polis ekipleri, 30 hırsızlık olayında çalındığı tespit edilen 174 parça eşya ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, ikametten, iş yerinden, kurumdan, otodan ve açıktan olmak üzere 30 hırsızlık olayından çalındığı belirlenen matkap, hızar makinesi ve jeneratör gibi 174 parça eşya bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.