Kayseri'de 300 filyasyon ekibi, virüsün yayılmaması için mücadele ediyor - Son Dakika

KAYSERİ'de 300 filyasyon ekibi, Covid-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği koronavirüs şüphelilerinin tespitini yapıp, hastaların tedavi sürecini takip ederek, hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Covidli hastalarımız temaslılarını vermiyor, söylemiyor. Karantinada olduklarının duyulmasını istemiyorlar. Bu utanılacak bir şey değil" dedi.

Kayseri'de 300 filyasyon ekibi, koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vardiya yöntemiyle çalışan ekipler, 24 saat esasına göre hastalıkla mücadele ediyor. Filyasyon ekiplerinin çalışmasını ise DHA ekibi görüntüledi. Ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temas halinde olan koronavirüs şüphelilerinin tespitini yaparak, hastalığın yayılmasını önlüyor. Ekipler, testi pozitif çıkanların bildirimleri doğrultusunda alanda tarama yapıp, temaslıları bularak, kendilerini izole etmelerini sağlıyor.

'FİLYASYON EKİPLERİMİZ EVDE ZİYARET EDİYOR'Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kılıç, "Filyasyon ekiplerimiz pozitif çıkan hastaları evinde ziyaret eden, onların temas ettikleri kişileri belirleyen, onlara hastalıkları ve kendilerine uygulanacak tedavilerle ilgili bilgi veren sağlık çalışanlarından oluşuyor. Filyasyon ekibinde hekimler, sağlık memurları, hemşireler, diş hekimi arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımız 7/24 çalışıyorlar. Eve gittikleri zaman hastayı değerlendirip, genel durumuna bakıyorlar. İlaç tedavisi verilecekse yerinde ilaç tedavisi uygulanıyor" diye konuştu.Mümkün olduğu kadar hastaları yerinde tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Kılıç, "Çünkü böyle bir pandemi sürecinde bütün insanları hastanelere almak mümkün değil. Bir de hastane tedavisi ihtiyacı olan insanlar için de boş yatakların olması gerekiyor. O nedenle hastanede tedavi olacak insanları ayrı kategoriye almak lazım; ama genel durumu iyi ya da gribal enfeksiyon gibi atlatanlar için de evinde tedaviyi öneriyoruz" dedi. 'HER İNSAN KENDİ SAĞLIĞINI KORUMAKLA MÜKELLEF'Filyasyon ekibinin uyguladığı yöntemi anlatan Dr. Kılıç, şöyle konuştu: "Filyasyon ekibindeki arkadaşlarımız gittiklerinde pozitif vakaların ilaçlarını veriyorlar. İlaca ya da hastalığa bağlı herhangi sıkıntıları olduğunda arayabilecekleri Covid-19 danışma numaralarını kendilerine bırakıyorlar. Bize ulaşabilecekleri her türlü bilgiyi de verip, evden çıkıyorlar. Bundan sonra ne oluyor? Covid-19 pozitif hastalarımız, aile hekiminin sistemine düşüyor. Aile hekimleri tarafından günlük aramaları yapılıyor. Ayrıca bizim 'Covid-19 Danışma Hattı ve İzlem Merkezi'miz tarafından belirli zamanlarda aranarak durumları hakkında bilgi alınıyor. Durumu kötüye giden vatandaşlarımız gerekiyorsa hastaneye nakilleri sağlanıyor. Tedavileri hastanede devam ediyor. Ancak durumu iyi olan hastalarımızın tedavilerini evde istirahatte sonlandırıyoruz. 14 günlük karantina süreci sonucunda da normal hayatlarına dönmelerine katkı sağlıyoruz. Her insan kendi sağlığını korumakla mükelleftir. Her vatandaşımızın hasta olmamaya dikkat etmesi vatandaşlık görevi."'HASTALARIMIZ TEMASLILARINI SÖYLEMİYOR'Koronavirüsle mücadelede ilginç olaylarla da karşılaştıklarını kaydeden Dr. İsmail Kılıç, "Sabahtan akşama kadar 3 kez arayan bir mühendis arkadaşımız oldu, 'Ben pozitifim' diye. Test sonucu negatif çıktı. Kendisi buna inanamadı. Bu tür şeyler yaşıyoruz. Bir de aslında canımızı sıkan bir olay var; Covidli hastalarımız, temaslılarını vermiyorlar, söylemiyorlar. Karantinada olduklarının duyulmasını istemiyorlar. Bu utanılacak bir şey değil. Sonuçta bir gribal enfeksiyon; ama ağır seyredilebilen gribal enfeksiyon. Bunun utanılacak bir yönü yok. Birlikte oturup, kalktığınız insanları koruyun" dedi.