Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 305 Bin 152 Öğrenci Ders Başı Yaptı

Kayseri'de 305 Bin 152 Öğrenci Ders Başı Yaptı

2 saat önce

Kayseri'de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde, 305 bin 152 öğrenci bin 103 okulda ders başı yaptı.

Kayseri'de 305 Bin 152 Öğrenci Ders Başı Yaptı, System.String[]
Kayseri'de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde, 305 bin 152 öğrenci bin 103 okulda ders başı yaptı.

Kayseri'de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi başladı. 305 bin 152 öğrenci 2. dönemin ilk ders zilinde bin 103 okulda ders başı yaptı. Öte yandan, Kayseri'de 12 bin 774 derslik bulunurken, 20 bin 141 öğretmen is görev yapıyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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