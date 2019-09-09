Kayseri'de, 309 bin öğrenci dersbaşı yaptı

2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla 309 bin 78 öğrenci, dersbaşı yaptı.
Kentte, yaz tatilinin ardından yeni eğitim- öğretim döneminde, 309 bin 78 öğrenci ve 20 bin öğretmen için ilk ders zili çaldı. Eğitim- öğretim yılı açılış töreni, Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene; Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci
, veliler ve öğrenciler katıldı. Vali Günaydın, açılıştaki konuşmasında, "Hem yöneticiler hem de veliler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Tekli eğitim için gayret gösteriyoruz. Çocukların saat 05.30- 06.00'da yola düşmesi uygun değil. Bunu için tekli eğitime hızla geçiş yapacağız" dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler, sınıflarına geçip, dersbaşı yaptı.