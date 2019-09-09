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Kayseri'de, 309 bin öğrenci dersbaşı yaptı

17 dakika önce

2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla 309 bin 78 öğrenci, dersbaşı yaptı.

Kayseri'de, 309 bin öğrenci dersbaşı yaptı, System.String[]
2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla 309 bin 78 öğrenci, dersbaşı yaptı.
Kentte, yaz tatilinin ardından yeni eğitim- öğretim döneminde, 309 bin 78 öğrenci ve 20 bin öğretmen için ilk ders zili çaldı. Eğitim- öğretim yılı açılış töreni, Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene; Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, veliler ve öğrenciler katıldı. Vali Günaydın, açılıştaki konuşmasında, "Hem yöneticiler hem de veliler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Tekli eğitim için gayret gösteriyoruz. Çocukların saat 05.30- 06.00'da yola düşmesi uygun değil. Bunu için tekli eğitime hızla geçiş yapacağız" dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler, sınıflarına geçip, dersbaşı yaptı.


Celalettin Ekinci, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:13 Kaynak: DHA
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