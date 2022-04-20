Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı

20.04.2022 20:37
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 31 araca 56 bin 388 TL para cezası uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 31 araca 56 bin 388 TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ülke genelinde de eş zamanlı olarak motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Kent genelinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamalarda 95 adet motosikletin, 460 adet aracın, 13 adet traktörün, 107 adet servis aracının ve 863 sahsın sorgusu yapıldı.

Ayrıca 1 adet güveni kötüye kullanma yoluyla çalıntı motosiklet, 2 aranan şahıs ve 5 adet araç trafikten men edilirken, 31 araca da 56 bin 388 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı

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Para Cezası, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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