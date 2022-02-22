Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi

22.02.2022 16:13
Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince 33 bin 400 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerince 33 bin 400 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 150 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin 400 kaçak tütün dolu makaron ve 1800 bandrol ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kablo hırsızı yakalandı Kablo hırsızı yakalandı

Jandarma, Kayseri, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:41 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye imkansızı başarıyor
15:38 Meğer o iddianın sahibi "saplantılı hayran"mış! Tuğba Özerk'e "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" demişti! 7 yıldır peşinde
15:35 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:18:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement