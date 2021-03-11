KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti - Son Dakika

KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti

11.03.2021 11:37
KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti, System.String[]

Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybettiKAYSERİ'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede DHA'ya açıklama yaparak, "Çok zor bir süreç yaşıyorum.

Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede DHA'ya açıklama yaparak, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" diyerek vatandaşları uyaran hemşire Neşe Dalgıç (50), hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti. Dalgıç'ın ölümü, iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan 33 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, geçen şubat ayında yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. Neşe Dalgıç, 3 gün sonra evde durumunun ağırlaşması üzerine 25 Şubat'ta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'YA KONUŞMUŞTU

Neşe Dalgıç, hastanede serviste tedavisi devam ederken 4 gün önce 7 Mart'ta DHA'ya açıklama yaparak, vatandaşları hastalığa karşı uyardı. Filyasyon ekibinde çalışan eşinin önce hastalığa yakalandığını anlatan Neşe Dalgıç, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" ifadelerini kullanmıştı.

KURTARILAMADI

Neşe Dalgıç, bu açıklamasından sonra dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Neşe Dalgıç'ın yaşamını yitirmesi iş arkadaşları ve kentte sağlık camiasını üzüntüye boğdu. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Benli, "Covid can yakmaya devam ediyor. 33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Covid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden Hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti
KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti
KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti

İl Sağlık Müdürü, Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akılalmaz savunma Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akılalmaz savunma         
14:33
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYSERİ Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei