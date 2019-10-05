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Kayseri'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

37 dakika önce

Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları iddia edilen M.I. ve E.B. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I. ile E.B. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:58 Kaynak: AA
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