Kayseri'de 34 hurdacı dükkanına 93 bin 200 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kayseri'de hurdacılık üzerine faaliyet gösteren 34 iş yerine, sigortasız işçi çalıştırmak ve belge düzenlememekten 93 bin 200 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen denetime, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri katıldı.

Denetimde, 13 iş yeri kapatıldı, ruhsatsız çalışan 41 iş yerine ihtarname tanzim edildi, sigortasız işçi çalıştıran 2 iş yerine 20 bin lira, 32 iş yerine Vergi Usul Kanunu kapsamında belge düzenlememekten 73 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Bir iş yerine de "mühür bozmadan" adli işlem yapıldı.