Kayseri'de 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde kapanan 35 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadelesini sürdürdü.

İl genelinde kapalı mahalle yolu bulunmazken tipi nedeniyle kapanma ihtimali bulunan güzergahlarda da ekipler hazır kıta bekletiliyor.

Ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 20 ve Sarız ilçesinde 15 olmak üzere toplam 35 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele ederken, ilçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürüyor.