Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 dakika önce

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptıkları değerlendirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, Güncel
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