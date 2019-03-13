Kayseri'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
12 dakika önce
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Kayseri
'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kayseri- Malatya
kara yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yasa dışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlere organizatörlük yaptıkları değerlendirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:04 Kaynak: AA
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