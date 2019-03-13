Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kayseri'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

36 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri'de 36 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Otobüsün 2 şoförü ve 2 muavinine de 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya yol uygulamasında durdurulan 44 NZ 119 plakalı yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Şahıslar yurda kaçak girme şüphesi ile yakalanarak polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Ayrıca, yolcu otobüsünün şoförleri Ramazan K., Seyfettin F. ve muavinler Kerem O. ile Onur A. da gözaltına alınarak 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Polis, Pakistan, Afganistan, Kayseri, 3. Sayfa
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