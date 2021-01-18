Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 360 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mengücek ve Kiçiköy mahallelerinde H.A'ya ait evlerde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 360 litre kaçak içki ile 10 gram metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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