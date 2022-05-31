39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

31.05.2022 12:37

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ikinci el oto yedek parçası satın almak isteyen 39 ilden 86 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ikinci el oto yedek parçası satın almak isteyen 39 ilden 86 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında, S.G, H.S. ve O.B'nin sosyal medyada platformlarında açtıkları sayfalar üzerinden, oto yedek parçası almak isteyenleri dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık iki ay süren teknik takip sonucu zanlıların, "Orijinal, uygun ikinci el yedek parça" sloganıyla sosyal medyada yayın yaptıkları, alıcıların talep ettikleri malzemelerin görsellerini internetten temin ettikleri, telefonla konuşurken alıcıları ikna etmek için tamirhane sesleri çıkardıkları ve ücretini internet bankacılığı üzerinden aldıkları hiçbir parçayı alıcısına göndermedikleri belirlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların, 39 ilden 86 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi.

39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
39 ilden 86 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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