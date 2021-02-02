Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2) - Son Dakika
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Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)

02.02.2021 06:04
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)

'OLUMSUZ DURUMA RASTLANMAMIŞTIR'Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik yaşarken, bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

'OLUMSUZ DURUMA RASTLANMAMIŞTIR'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik yaşarken, bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Merkez üssü Sarıoğlan başta olmak üzere Gemerek'e bağlı sınır köyleri kontrol edilmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Değerli hemşehrilerim; depremle birlikte derhal AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerimiz teyakkuza geçmiştir. Merkez üssü Sarıoğlan başta olmak üzere Gemerek'e bağlı sınır köyleri kontrol edilmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Lütfen sağlıklı bilgilere itibar edelim" diye konuştu.Yaşanan deprem sonrası Sarıoğlan ilçesinde sokağa çıkan Sinan Karaerik ise, "Gece panik olarak kalktık. Kaldığımız misafirhanede bir arkadaş bağırıyordu. 'Herkes kalksın' diyordu. Böyle bir sallantıyı hiç görmedim. Herkes dışarı çıkmıştı. Bende arkadaşımı aradım. Ben Tomarzalıyım. Eşimi aradım. Kendisi Tomarza'da bir şey olmadığını söyledi. Deprem Sarıoğlan ilçesinde olmuş" ifadelerini kullandı.İlçede yaşayan Metin Aka ise, "Deprem sırasında televizyona bakıyordum. Şiddetli bir deprem oldu. Tavana baktığımda avize gidip geliyordu. Oturduğum kanepede sallandı. Hemen dışarı çıktım. Diğer komşulara baktım herkesin ışıkları yanıyordu. Allah'ım bizleri korusun. Kendi evimin etrafını dolandım. Herhangi bir maddi hasar görmedim. Tabi gece olduğu için gündüz tekrar kontrol edeceğim" şeklinde konuştu.

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)
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Kaynak: DHA

Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan, Kayseri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2) - Son Dakika


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