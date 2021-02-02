Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (2)

'OLUMSUZ DURUMA RASTLANMAMIŞTIR'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik yaşarken, bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Merkez üssü Sarıoğlan başta olmak üzere Gemerek'e bağlı sınır köyleri kontrol edilmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.