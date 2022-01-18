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Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR' - Son Dakika

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

18.01.2022 08:20

Son dakika haber... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, ilçedeki evlerde çeşitli büyüklüklerde çatlaklar olduğunu belirterek Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gelerek, hasar...

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, ilçedeki evlerde çeşitli büyüklüklerde çatlaklar olduğunu belirterek Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gelerek, hasar tespitinde bulunacak. Şu anda sahada AFAD'ımıza ait 4 ekip, yine AFAD Başkanlığımız tarafından görevlendirilen Nevşehir, Aksaray ve Ankara'dan 4 ekip, Kayseri'mize gelmiş durumdadır. Yine itfaiye ve jandarma ekipleri sahadalar. Şu ana kadar ölü ve yaralımız bulunmamaktadır. Çalışmalarımıza sabah devam edeceğiz dedi.

Bünyan Devlet Hastanesi'ne iki kişinin panik yaşadığı için kaldırıldığını belirten Atsız, durumlarının iyi olduğunu ve olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'
Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'
Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'
Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

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Sarıoğlan, Kayseri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR' - Son Dakika
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