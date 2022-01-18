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KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

18.01.2022 09:58

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ev ve ahırlara verdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ev ve ahırlara verdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde deprem nedeniyle müstakil evlerin girişleri ve odalarında çatlaklar meydana geldi. Ahırların ise bazı bölümleri yıkıldı. Yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, maddi hasarlar yaşandı. Evinin duvarlarında deprem sonrası çatlaklar oluşan Bahri Varol, Gece aniden deprem oldu. Ev sallanıyordu. Dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar meydana geldi dedi.

Öte yandan yaşanan deprem, bazı işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem sonrası yiyecek ve içeceklerin devrildiği görüldü. Bir tespih dükkanında da çalışan 2 kişinin depreme yakalandığı görüldü.

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

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Sarıoğlan, Kayseri, Palas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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