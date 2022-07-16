Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda 06 HE 7430 ve 38 PR 293 plakalı otomobil ile 34 FA 0635 plakalı hafif ticari araç ve 38 AAK 522 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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