Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada, direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada, direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 34 FC 8530 plakalı otomobil, 38 HP 563 plakalı cipe arkadan çarptı. İki aracın arkasında seyir halinde olan 38 ADJ 521 plakalı kamyonun sürücüsünün yaptığı manevra sonucu, kamyonun kasasının 38 P 0813 plakalı işçi servisine çarpmasıyla, servis savrularak orta refüjdeki direğe çarptı. Meydana gelen kazada, servis içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis de güvenlik amaçlı trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Melikgazi, Kayseri, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:32 Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
23:32
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]