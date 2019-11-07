Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

7 saat önce

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan bulvarı Yıldızevler mevkiinde meydana gelen kazada, 34 BBF 295, 34 EE 7066, 38 SU 119 ve 38 ZY 553 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan K.K., M.Ü., İ.O. ve 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti
Çaykur Rizespor'lu Dimitris kaza yaptı Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]