Kayseri'de 4 Bin 415 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda sikke, yüzük ve üzerinde Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in resimlerinin yer aldığı mühürlerin bulunduğu 4 bin 415 tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda sikke, yüzük ve üzerinde Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in resimlerinin yer aldığı mühürlerin bulunduğu 4 bin 415 tarihi eser ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan Kayseri'ye tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Niğde kara yolunda durdurulan A.Ç'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.



Aramada Helenistik döneme ait şehir sikkeleri, Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve mühürler, İstanbul basımlı Ortaçağ sikkeleri, 16 yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Venedik ve Hollanda imparatorlukları döneminden kalma dikiş yüzükleri ve kilise mühürleri, fibula, yüzük, Ortaçağ dönemine ait üzerinde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e ait resimlerin bulunduğu kilise mührüyle dedektör ele geçirildi.



Operasyonda toplam 4 bin 415 tarihi esere el konuldu. Gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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