Kayseri'de 4 bin yıllık kil tabletler, replikalarla tanıtılıyor - Son Dakika

KAYSERİ'de Kültepe Ören Yeri'nde sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan 4 bin yıllık kil tabletlerin (Eski çağ uygarlıklarında çivi yazısını yazmak için kullanılan kilden yapılmış levha) replikaları yapılmaya başlandı. Replikalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından farklı ülke ve kentlerden gelen özel konuklara hediye ediliyor.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri, aynı zamanda 4 bin yıllık ticaret geçmişiyle ülkenin önemli kentleri arasında yer alıyor. Tarihe ışık tutmak amacıyla 72 yıldır Kültepe bölgesinde yapılan kazılarda üzerinde ticaret anlaşmalarının yazılı bulunduğu 4 bin yıllık kil tabletler bulundu. Ankara Anadolu Medeniyet Müzesi başta olmak üzere Amerika, İngiltere ve son olarak Kayseri'de yapılan arkeoloji müzesinde sergilenen kil tabletlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınarak replikası yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine, yaklaşık 1 aydır Kayseri Mesleki Edindirme Kursları'nda (KAYMEK) kil tabletlerin, replikaları yapılmaya başlandı. Nevşehir'in Avanos ilçesinden gelen çamurlarla yoğrularak yapılan replikalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından farklı ülke ve kentlerden gelen konuklara hediye ediliyor.

'1 AYDA 20 TANE KİL TABLET REPLİKASI YAPTIM'

KAYMEK tesislerinde eğitmen Murat Filiz (45) kil tabletlerin replikalarını yapabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydır Sümer tesislerinde kil tabletlerin replikalarını yapıyorum. Avanos'tan gelen kili önce kıvamlandırıyorum daha sonra havasını alarak kesiyorum. Kesilen kili, kendi oluşturduğum alçı kalıplara bastırmak suretiyle yatırıyorum. Burada kalıptan çıkarılan kil, birleştirildikten sonra keskin uçlu metallerle yazılar derinleştiriliyor. En sonunda da fırınlanarak pişmesi sağlanıyor. Oluşturulan bu hediyelikler Büyükşehir Belediyesi makamına gönderiliyor. 1 ay içinde 20 tane kil tablet replikası yaptım. Bu replikalardan 3'ü tablet 1'i zarf şeklindedir" dedi.

KÜLTEPE ÖREN YERİ

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları görülüyor. Kültepe, Anadolu'daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkıyor. Asur çivi yazısı ile yazılan bu tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var.