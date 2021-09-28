Kayseri'de 4 DEAŞ sanığına yeniden yargılandıkları davada hapis cezası verildi - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları iddiasıyla, yeniden yargılanan 4 yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezalarına çarptırıldı.

İstinafın, 8 sanıktan 4'ü hakkında aynı avukat tarafından savunulması nedeniyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar R.E, M.Ş.M, A.A. ve M.A, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, 4 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, yeminli tercüman eşliğinde önceki savunmalarını tekrar etti. Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 4 sanık, beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ukrayna uyruklu sanık R.E. ve Suriyeli M.Ş.M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Suriye uyruklu A.A. ve M.A'ya da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusu "Ebu Cafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 Ekim 2018'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Ebu Cafer'in kardeşleri ve akrabaları ile Ukrayna uyruklu R.E'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Şüphelilerden R.E'nin, uluslararası terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, ölen DEAŞ üyelerinin eşlerini kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs 2019'da görülen karar duruşmasında heyet, sanıklar R.E. ve M.Ş.M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Rusya uyruklu E.R. ile Suriyeli S.Ş.M, A.A, M.A. ve M.M.A'ya 6 yıl 3'er hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına, sanık M.R.İ'nin ise beraatına hükmetmişti.