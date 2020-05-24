Kayseri'de 4 eve 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

Kayseri'de 4 eve 'koronavirüs' karantinası
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, toplam 26 kişinin oturduğu 4 müstakil ev karantinaya alındı.
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, toplam 26 kişinin oturduğu 4 müstakil ev karantinaya alındı.
Talas ilçesi Kamber köyünde oturan 1 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavileri yapılan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, koronavirüs şüphesi bulunan 4 müstakil evi karantinaya aldı. Evlerde toplam 26 kişinin yaşadığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri, evlerin bulunduğu çevrede geniş güvenlik önlemi alırken evlere giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor. Müstakil evlerde yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 07:41 Kaynak: DHA
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