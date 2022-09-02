Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

02.09.2022 17:32
Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İkamet, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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