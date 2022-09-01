Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 4 hırsızlık olayından aranan 4 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 farklı hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İkamet, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, otomobilden akaryakıt hırsızlığı, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
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