Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

16.06.2022 09:27
Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 4 hırsızlık olayının 4 zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de 4 hırsızlık olayının 4 zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı, 2 bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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