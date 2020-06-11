Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında ev, otomobil ve iş yerinden televizyon, teyp ve bisiklet gibi malzemelerin çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirledi. Ekipler, 13 hırsızlık olayının şüphelileri Halit G. (26), Ebru O. (30), Samet D. (21) ve Cihan Y'yi (26) kent merkezinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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