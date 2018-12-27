Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kayseri'de 4 ilçede aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'de 4 ilçede aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımıza gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Aynı gün hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır" denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:30 Kaynak: İHA

Melikgazi, Aralık, Kayseri, Güncel
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