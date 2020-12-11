Kayseri'de 4 ilçede elektrik kablosu çalan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde iletişim ve enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 ilçede farklı tarihlerde iletişim hattı ile sulama kuyularında kullanılan elektrik hatlarından kablo çalınmasıyla ilgili R.G. ve Y.K'yi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere ait araçta 87 metre çalıntı kablo, kesici malzemeler ve 5,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların yakalanmasıyla 26 faili meçhul kablo hırsızlığı olayı da aydınlatılmış oldu.