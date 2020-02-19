Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı... - Son Dakika

Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı...

14 dakika önce

Kayseri'de 4 kişilik aileyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu iki zanlı tutuklandı.

Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı..., System.String[]

Kayseri'de 4 kişilik aileyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, anne, baba ve 2 çocuklarının sahte kimlik ve belgelerle hava yoluyla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda aile ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen Selçuk Ö. ve Bulgaristan uyruklu kadın Polina K, Erkilet Havalimanı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aile üyeleri ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]