Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı

01.07.2022 14:28

KAYSERİ'de, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen G.T., yakalandı.

KAYSERİ'de, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen G.T., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. G.T., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan G.T., adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı - Son Dakika
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