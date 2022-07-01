İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. G.T., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan G.T., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı - Son Dakika

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