Kayseri'de 40 kadın istihdam edildikleri kursta 400 bin maske üretti - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde İŞKUR desteği ile açılan maske kursuna katılan 40 kadın, 7 ayda 400 bin maske üretti.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde açılan ve iki etap halinde 7 ay süren maske dikim kursuna 40 kadın katıldı.

Kursiyerler günlük aldıkları 30 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ürettikleri binlerce maske ile vatandaşların maskeye ulaşımını kolaylaştırıyor.

Bünyan Belediyesi, Bünyan Ziraat Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün malzeme desteğinde bulunduğu kursta üretilen maskeler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim edilerek vatandaşa ulaştırılıyor.

Usta öğretici Eda Soyak, kursun, salgın sürecinde hem istihdama katkı sunduğunu hem de maskeye ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.

Kadın kursiyerlerin evde oturmak yerine çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Soyak, pandemi sürecinde salgının önüne geçmek için kullanımı zorunlu olan maskelerin her eve ulaşmasını istediklerini belirtti.

Soyak, 12 makine ile 7 ay süren kursa ilk kez dikiş yapan kursiyerlerin de katıldığını dile getirdi.

Kursiyer Hatice Yıldırım da kursla ev ekonomisine katkı sağladığını ve sosyalleştiğini ifade ederek, "Ev hanımıyım, çok faydalı bir kurs. Kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Hem ev ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de yeni arkadaşlar ediniyoruz. Böyle kursların devamını istiyoruz." diye konuştu.

Kursta dikilen maskeler sağlık kuruluşlarına ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.