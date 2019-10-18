Kayseri'de 435 bin dekar tarım arazisi sulandı

Kayseri'de 435 bin 76 dekar tarım arazisinin sulandığı ve ülke ekonomisine 783 milyon 136 bin 800 lira katkı sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirten Aydın, "Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Kayseri'de 15 Mayıs'ta başlayan sulama sezonun 30 Eylül tarihinde tamamlandığını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda Kayseri ilimiz ve ilçelerimizde toplam 435 bin 76 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 783 milyon 136 bin 800 lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."