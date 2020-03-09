Kayseri'de 45 bin litre sütün geliri Mehmetçiğe bağışlandı - Son Dakika
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Kayseri'de 45 bin litre sütün geliri Mehmetçiğe bağışlandı

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar, Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde topladıkları 45 bin litre sütün gelirini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Kayseri'de 45 bin litre sütün geliri Mehmetçiğe bağışlandı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar, Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde topladıkları 45 bin litre sütün gelirini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.


Bünyan Süt Üreticileri Birliği önünde düzenlenen törende konuşan Birlik Başkanı Adem Altuntaş, devletin gücünün her şeye yettiğini, sadece birlik ve beraberliklerini göstermek için "Bugünkü Sütümüzü Mehmetçiğe Bağışlıyorum" kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Altundaş, 17 merkezde toplam 45 bin litre süt toplandığını aktararak, "Bizler çam sakızı çoban armağanı devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek için böyle bir kampanya yaptık. Üreticilerimize teşekkür ediyorum, hepsi çok duyarlı davrandı." dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise hassas yaklaşımları, fedakarlıkları ve desteklerinden dolayı birlik üyelerini tebrik ederek "Yüce Allah ülkemizi, tüm oyunlara karşı korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın. Rabb'im askerlerimizin ayağına taş değdirmesin." diye konuştu.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de kampanyayı duyduğunda oldukça duygulandığını ifade ederek askerlerin yanında olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Sütlerin işlendikten sonra satılacağı ve elde edilecek gelirin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılacağı belirtildi.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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