Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 46 Kilo Esrar ve 44 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de 46 Kilo Esrar ve 44 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 46 Kilo Esrar ve 44 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi, System.String[]
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine nakledileceği bilgisini edindi. Ekiplerin Malatya- Kayseri karayolunda düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aracın arka tampon, ön silecek ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi. Araçtaki A.H.(46) ve R.D. (18) ise gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:41 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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