Kayseri'de 46 Kilo Esrar ve 44 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine nakledileceği bilgisini edindi. Ekiplerin Malatya- Kayseri
karayolunda düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aracın arka tampon, ön silecek ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi. Araçtaki A.H.(46) ve R.D. (18) ise gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:41 Kaynak: DHA
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