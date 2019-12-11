Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 47 adreste 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 47 adreste 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre haklarında 'İcra İlamat ve İnfaz Bürolarınca' yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. İl merkezinde 46 şahsın yakalanmasına yönelik 47 adreste 47 ekip ve 106 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda 32 şahıs yakalandı.


Firar olan şahısların ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti)... - Son Dakika
19:35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile... - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile... - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları... - Son Dakika
19:28 İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]