Kayseri'de 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

11 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Paşalı Caddesi Gizem Sokak'taki tek katlı evde ailesi ile yaşayan Murat Batgı'yı kahvaltıya çağırmak için odasına giren annesi, oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalede Batgı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan Batgı'nın yakınları ve komşuları üzüntü yaşadı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Batgı'nın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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