Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

56 dakika önce

- Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

- Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 49 düzensiz göçmen, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla giren 131 düzensiz göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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