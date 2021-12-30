Kayseri'de 495 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde, ikametinde 495 litre kaçak içki ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada bidonlar içerisinde toplam 495 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.