Kayseri'de 5 ambulans hizmete alındı - Son Dakika
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Kayseri'de 5 ambulans hizmete alındı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen tam donanımlı 5 ambulansın teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de 5 ambulans hizmete alındı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen tam donanımlı 5 ambulansın teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğündeki törene katılan Vali Şehmus Günaydın, Kayseri olarak ambulans sayısında Türkiye ortalamasının altında olmalarına rağmen personelin gayreti ve vakalara ulaşmada Türkiye ortalamasında iyi bir noktada olduklarını söyledi.

Türkiye olarak sağlık turizminde de önemli bir noktaya geldiklerini kaydeden Günaydın, bu konuda Kayseri'nin de payını almaya başladığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de Kayseri'de acil sağlık hizmetlerini özveriyle çalışan 635 personel ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "2018'de 63 olan ambulans sayımız bugün katılan 5 ambulans ile 81'e yükselirken, 43 olan acil sağlık istasyon sayımız 52'ye çıkmıştır. 2018 yılında kırsalda ekiplerimizin vakaya ulaşma süresi 24 dakika iken şimdi 18,5 dakikaya düşmüştür. Bu süre kent içinde 5,6 dakikadan 5,2 dakikaya düştü." diye konuştu.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer de Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktayı anlatarak, yeni ambulansların hayırlı olmasını diledi.

Duanın ardından Vali Günaydın ve beraberindekiler, bir ambulansa binerek, incelemede bulundu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve sağlık çalışanları da katıldı.

Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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