Kayseri'de 5 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kayseri'nin 3 mahallesindeki 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde 5 apartmanda ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine polis ekipleri, apartmanların çevresinde önlem aldı.

Apartmanlarda bulunanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.