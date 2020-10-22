Kayseri'de 5 asırlık tarihi han restore edilecek - Son Dakika

Kayseri'de 5 asırlık tarihi han restore edilecek

22.10.2020 15:59
Kayseri'de 5 asırlık tarihi han restore edilecek, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda bulunan Gön Hanı'nda restorasyon çalışması başlatacaklarını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda bulunan Gön Hanı'nda restorasyon çalışması başlatacaklarını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte önemli bir yer tutan han ve kervansarayların ecdattan kalan eşsiz bir miras olduğuna ve buna sahip çıkmanın önemine değindi.

Gön Hanı'nda restorasyon çalışması yapılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşının göbeğinde bulunan Gön Hanı, Göncüler Hanı veya Piri Paşa Hanı olarak biliniyor. Kentin önemli tarihi değerlerinden Gön Hanı'nın durumunu yerinde gördük ve tespit ettik. Bir vakfa ait olan Gön Hanı, vakıf mütevellisinin İstanbul'da olmasından dolayı yıllardır ilgisiz ve atıl vaziyette kalmış. Burayı belediye olarak kiraladık. Hanı restore ederek turizme ve iş hayatına kazandıracağız. Avlusu olan nezih bir açık alan olacak."

Tarihi bir eserin daha gün yüzüne çıkarılarak faaliyete geçmesini sağlayacaklarını belirten Palancıoğlu, "Burayı Anıtlar Kurulu ile beraber restore ederek, içerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir uğrak yeri haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 5 asırlık tarihi han restore edilecek - Son Dakika

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