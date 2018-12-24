Kayseri'de 5 Bin 700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kayseri
polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ticareti yapan M.K. ve A.S.'yi takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların ev iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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