Kayseri'de 5 bin sağlık çalışanına aşure ikramı - Son Dakika

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 5 bin sağlık çalışanına aşure ikram etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele eden 5 bin sağlık çalışanına Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla aşure ikram edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Muharrem ayında birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının ön plana çıktığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur. Bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız. Hizmetlerimizle sağlık çalışanlarımızla gönül birliği oluşturuyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyuyla hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyorum."