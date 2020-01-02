Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika

Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

6 saat önce

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı. 5'i ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:44 Kaynak: DHA
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