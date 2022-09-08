Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı

08.09.2022 09:27
Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, olay yeri inceleme polislerinin parmak izini tespit etmesinin ardından yakalandı.

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, olay yeri inceleme polislerinin parmak izini tespit etmesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen kablo, matkap, armatür hırsızlığı, 20 bin TL değerinde doğalgaz vanası çalınması, otodan 300 litre mazot hırsızlığı, 70 litre mazot hırsızlığı ve otodan 5 bin TL değerinde mazot çalınmasıyla olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından parmak izi tespit edilen şahsın evi de belirlendi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:59:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement