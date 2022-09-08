Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

08.09.2022 17:10
Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Parmak izi çalışması sonucu kimliği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çalınan mazotun alındığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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