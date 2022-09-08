Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

08.09.2022 00:32
Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Parmak izi çalışması sonucu kimliği tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakaladı.

Çalınan mazotu aldığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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