Çalınan mazotu aldığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu.

Kayseri 'de 5 farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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