Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 5 Fetö Sanığına Hapis Cezası

Kayseri'de 5 Fetö Sanığına Hapis Cezası

11 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanan 5 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 5 Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanan 5 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar doktor Ahmet Ensar Y., meslekten ihraç edilen astsubay Ahmet T., askeri personel Tarık A., İbrahim A. ve Nedim C. ile tutuksuz sanık Alim Ö. hazır bulundu. Sanıklar, savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklara, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu 4 sanığın cezaevinde yattıkları süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:06 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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